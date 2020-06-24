Банк ДОМ.РФ совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустили IT-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита, сделать обслуживание клиентов еще быстрее и эффективнее, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Технология Smart IDReader позволяет автоматически распознавать документы, подаваемые потенциальными заемщиками, например паспорт, 2-НДФЛ и др. Автоматическая проверка применяется при рассмотрении всех заявок, поступающих как по дистанционным каналам — в мобильном и интернет-приложениях, так и оформленных в отделении банка», — говорится в релизе.

С внедрением инновационной системы оформить кредит в Банке ДОМ.РФ стало еще удобнее и быстрее, отмечают в кредитной организации.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

