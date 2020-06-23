Банк «Открытие» уменьшил ставки по рублевым вкладам.

Депозиты «Надежный» и «Открытый» оформляются под 4,19—4,79% годовых (ранее — под 4,48—4,98%).

По вкладу «Свободное управление» процентные ставки составляют 3,39—4,16% (ранее — 3,67—4,26%), а по депозиту «Активное пополнение» — 3,85—4,26% годовых (прежде — 4,13—4,38%).

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей. Сроки — 91, 181, 367, 730 дней.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 4,98% годовых (вместо 5,17%).

Пополнять можно вклады «Свободное управление» и «Активное пополнение».



Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.