Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладам.

По депозиту «Растущий доход» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 368 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка в рублях составит 2,88% (вместо 3%), в долларах — 0,57% (вместо 0,67%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Доходность «Срочного» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730, 1 098 дней) составит 2,5—6,15% годовых (прежде — 3—6,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Рантье» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 271, 368, 550, 730 дней) оформляется под 1,5—4% годовых (ранее — под 1,5—4,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.