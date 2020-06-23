Цены на жилую недвижимость за год выросли в среднем на 4,4% в мире, а в России — на 7,1%. Такие данные представили в международной консалтинговой компании Knight Frank.

Аналитики обновили по итогам I квартала 2020 года рейтинг The Global House Price Index, который отслеживает ценовые изменения в сегменте жилой недвижимости в 56 странах. Наиболее существенный рост в годовом исчислении отмечен в Турции, Новой Зеландии и Литве: на 15%, 14,5% и 13,8% соответственно. Россия заняла 15-е место с показателем годового роста цен 7,1%. В I квартале 2019 года Россия находилась на 13-м месте (плюс 7,2%).

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова обращает внимание на то, что данные были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия только набирала обороты в России.

«В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок как в связи с ограничениями в работе Росреестра, так и из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижения. Таким образом, сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос. Однако с большой вероятностью существенная доля данного спроса, особенно в массовом сегменте, будет ориентироваться на первичный рынок новостроек, где заявлены привлекательные программы по ипотеке. Цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей: как быстро будет восстанавливаться спрос, от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%), также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, так как часть продавцов не готова снижать цены», — комментирует эксперт.

ЦБ: средняя ставка по ипотеке упала до 7,4% 👍 По потребительским займам и долгосрочным кредитам предприятиям ставки увеличиваются.

В обзоре отмечается, что лишь в одной из проанализированных 56 стран — Финляндии — цены снизились в годовом исчислении и только на 1,2%. Впервые с 2008 года в рейтинге зафиксирована наибольшая доля стран (98%), где наблюдается положительная годовая динамика цен. Однако данные по динамике цен за первые три месяца этого года показывают, что в 13 странах и территориях было зарегистрировано снижение в I квартале 2020 года, девять из них — европейские рынки.

Хотя Турция лидирует в годовом рейтинге с ростом цен на 15%, в реальном выражении с учетом инфляции цены выросли только на 6%. Новая Зеландия, которая еще год назад занимала 27-е место в рейтинге Knight Frank, в этом году переместилась на второе место. Низкие процентные ставки и растущий спрос привели к повышению цен. При этом данные за апрель показывают, что объемы продаж в Новой Зеландии сократились на 79%. В I квартале 2019 года первые строчки занимали Словения и Латвия с ростом цен на 18,2% и 11,9% в годовом исчислении.

В Китае, где число случаев заболевания коронавирусом достигло максимума в феврале, темпы годового роста были умеренными — 5,4%.



В целом наиболее высокие показатели зафиксированы на Ближнем Востоке, в России и СНГ и в Европе.

