Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Она позволит централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию по обязательному автострахованию и гарантировать автовладельцам качество страховых данных, а ЦБ как регулятору — видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО. Новая система станет основой для сбора данных по всем видам страхования, сообщает пресс-служба РСА.

«РСА с нуля создал единую автоматизированную информационную систему, которая позволит радикально пересмотреть подход к качеству данных и их защищенности. Данные будут доступны в полном объеме Центральному банку РФ как регулятору страхового рынка и федеральным органам исполнительной власти. Создание сложной защищенной IТ-инфраструктуры для новой АИС ОСАГО выполнила компания «Инфосистемы Джет» за рекордные шесть месяцев», — говорится в релизе.

АИС имеет микросервисную архитектуру и построена на ПО с открытым исходным кодом. IТ-инфраструктура базируется в двух дата-центрах и построена на вычислительном оборудовании Huawei. Катастрофоустойчивость обеспечивается резервным ЦОД, на мощностях которого могут функционировать продуктивные сервисы АИС без снижения производительности и качества сервиса.

«В целом созданная IТ-инфраструктура имеет более чем десятикратный потенциал для роста производительности и способна поддержать вывод функционала в будущем. Это поможет РСА оптимизировать инвестиции, так как в ближайшие четыре года на ее базе планируется создание информационной системы по другим страховым продуктам», — отмечают в РСА.

Инвестиции в построение IТ-инфраструктуры и информационной системы на первом этапе составляют свыше 2 млрд рублей.