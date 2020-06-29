• Банки планируют предоставить клиентам новые продукты, которые можно оформить с использованием сведений, внесенных на сайт госуслуг. Об этом заявили в восьми банках из топ-30. В ближайших планах — сервис по увеличению лимита по кредитным картам: клиент сможет оставить заявку, дав согласие на использование сведений с сайта «Госуслуги». Так он подтвердит свои доходы через Пенсионный фонд России (ПФР). Также планируется интегрировать функционал с мобильным приложением и предоставлять клиентам возможность заказывать банковские продукты со смартфона, авторизировавшись на портале госуслуг.

• На первоначальном этапе система гарантирования вложений в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) будет добровольной — с таким предложением участников рынка концептуально согласились регулятор и депутаты, входящие в рабочую группу при Госдуме. Поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта подготовила Национальная финансовая ассоциация (НФА). Первоначально для брокеров и управляющих, привлекающих средства граждан на ИИС, предполагался обязательный формат, но участники рынка считают, что для запуска полноценной системы гарантирования сначала необходимо развить систему счетов второго типа.

• На фоне пандемии российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют. Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, по итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. рублей, по сравнению с апрелем он сократился более чем на треть (34,8%), а по сравнению с мартом — почти на 60%. Кроме того, банки резко сократили выдачу карт с такой опцией: в мае потребители получили всего 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом — в 8,2 раза меньше, чем в марте.

• Правительство РФ в рамках поручения президента внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн.

