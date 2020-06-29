На фоне пандемии российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, по итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. рублей, по сравнению с апрелем он сократился более чем на треть (34,8%), а по сравнению с мартом — почти на 60%. Кроме того, банки резко сократили выдачу карт с такой опцией: в мае потребители получили всего 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом — в 8,2 раза меньше, чем в марте. Объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн рублей, по сравнению с мартом он упал более чем в 20 раз. В бюро считают, что снижение количества и объема открытых овердрафтов по картам — прямое следствие политики банков в условиях пандемии.

По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средний лимит овердрафта составил 42 тыс. рублей, по сравнению с мартом показатель снизился всего на 7,3%. Он, как и выдачи карт с овердрафтом, восстановился после резкого снижения в апреле.

По мнению экспертов, банки сокращали лимиты по овердрафтам из-за общего снижения реальных доходов населения, это может быть связано с особенностями методики расчета таких лимитов. Также выдачи карт с овердрафтом, включая карты рассрочки, сильно снизились во время карантина, как и выдачи в других сегментах кредитования. В условиях кризиса банки могли сокращать маловостребованные продукты ради снижения кредитного риска, считают эксперты. Банки, как правило, требуют от клиентов погашения овердрафта в короткий срок, а процентная ставка по таким заимствованиям выше, чем по классическим кредитным картам. Так, банкам невыгодно держать у себя продукт, которым, скорее всего, «хороший» заемщик пользоваться не будет, а «плохой» банку невыгоден, пояснили эксперты.

По данным Frank RG, сейчас специальные карты с овердрафтом есть в линейках пяти организаций: Абсолют Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, «Уралсиба», банка «Центр-Инвест» и Транскапиталбанка. Представитель «Уралсиба» сообщил изданию, что у них такой продукт не предлагают; остальные банки не ответили на запросы.

Единственный банк, который подтвердил наличие опции овердрафта по дебетовым картам, — ВТБ. Такая услуга предлагается зарплатным клиентам, сообщил представитель банка. «В марте — мае банк не менял условия подключения и средний размер лимитов по этому продукту. Мы не отмечаем каких-либо изменений в клиентских предпочтениях по отключению или подключению услуги овердрафта», — добавил он.