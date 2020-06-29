Правительство РФ в рамках поручения президента внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн.

Льготную ставку, которая сохраняется на весь срок ипотеки, банкам просубсидирует государство.



Как заявил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, «это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия. Свой дом, собственная квартира — то, что всегда было и остается жизненно важным для любого человека, для каждой семьи».