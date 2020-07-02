Клиенты Таврического Банка со 2 июля 2020 года могут осуществлять мгновенные переводы между счетами физических лиц по номеру телефона, следует из релиза финучреждения.

«Система быстрых платежей (СБП) позволяет круглосуточно отправлять денежные средства с текущих и карточных счетов в другие банки, подключенные к СБП, и получать платежи на свои счета, используя только номер мобильного телефона», — уточнили в банке.

Воспользоваться сервисом можно в мобильном приложении банка и в интернет-банке «Частный клиент». Услуга подключается бесплатно, отправка переводов до 100 тыс. рублей в месяц осуществляется без комиссии.