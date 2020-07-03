Минстрой России подтвердил намерение завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября 2020 года. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей в онлайн-формате.

«Программа ипотеки по льготной ставке заканчивается 1 ноября 2020 года. Сегодня самые лучшие условия для того, чтобы покупать жилье в ипотеку», — подчеркнул он.

По словам Стасишина, продления ждать не стоит, с учетом последних изменений в программе, когда сумма возмещения в регионах увеличилась до 6 млн рублей, а в четырех крупных городах до 12 млн. Он отметил, что это делает «беспрецедентными те условия, на которых сегодня можно купить квартиру». «Не надо ждать, гадать на кофейной гуще. А просто надо идти и улучшать жилищные условия», — сказал замминистра.

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.