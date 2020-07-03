Не планируют в этом году отпуск за пределами России 62% россиян, они не верят, что международное авиасообщение возобновится в полной мере до осени. Таковы результаты исследования «HR Lab. – Лаборатории HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование. Медицина».

В любом случае не откажутся от путешествий 57% опрошенных, они отправятся на отдых на личном автомобиле, так как считают такой способ передвижения наиболее безопасным. Из них 41% планирует отпуск в близлежащих областях (не дальше, чем 200–300 км от дома), 32% готовы к более дальним поездкам, а 27% не исключают возможности выехать из России в Европу.

Зона отдыха. Какие курорты готовы принять российских туристов? Страны открывают границы для туристов, лавируя между риском повторного всплеска коронавирусной инфекции и необходимостью заработать в летний сезон. Появилась ли у россиян надежда провести отпуск не только на даче?

Готовы к полетам 20% респондентов, из них 69% также не планируют покидать территорию России.

В то же время 13% участников опроса признались, что проведут летний отпуск дома или на своих дачах, потому что поездки куда-либо не кажутся им безопасными, 10% вообще не поедут летом в отпуск, так как успели отдохнуть в период самоизоляции.