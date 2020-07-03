Арбитражный суд Москвы признал законными и обоснованными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы России в отношении ПАО «МГТС» по факту распространения ненадлежащей СМС-рекламы о тарифе Super Smart. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Ранее антимонопольное ведомство установило вину оператора в рассылке гражданам СМС-рекламы тарифа Super Smart, которая вводила их в заблуждение. Реклама сообщала о новом тарифе мобильной связи всего за 350 рублей в месяц. При этом в сообщении отсутствовала информация о том, что такая стоимость действовала только в период промоакции или при покупке двух-трех сим-карт. «То есть смысл сообщения о стоимости услуги был искажен для потребителей и вводил их в заблуждение», — указывают антимонопольщики.

За нарушение требований закона «О рекламе» Федеральная антимонопольная служба выдала МГТС как рекламодателю предписание о прекращении нарушения.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, компания обжаловала их в судебном порядке, однако первая судебная инстанция в удовлетворении иска отказала.



«Отсутствие в рассылке важной информации об условиях использования тарифа исказило смысл рекламы. Без пояснений потребители легко могли прийти к выводу, что услуги связи по тарифу Super Smart предоставляются за 350 рублей в месяц. По факту же такая возможность была ограничена жесткими условиями, о которых оператор в рекламе предпочел умолчать», — пояснила позицию ведомства начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.