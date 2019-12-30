Компании «МГТС» придется перечислить в бюджет 100 тыс. рублей штрафа за распространение СМС-рекламы о тарифе Super Smart, вводившей граждан в заблуждение. Такое постановление вынесла Федеральная антимонопольная служба РФ, сообщается на ее сайте.

Ранее комиссия ФАС признала рекламу тарифа недостоверной, поскольку оператор связи умолчал о том, что рекламируемая им абонентская плата по тарифу будет составлять 350 рублей в месяц только в период промоакции или при покупке двух-трех сим-карт.



ФАС пришла к выводу, что при отсутствии таких существенных сведений информация о стоимости услуги для потребителей искажается и, соответственно, нарушается закон о рекламе.