Федеральная антимонопольная служба России признала ПАО «МГТС» виновным в распространении в адрес граждан рекламы, которая вводила их в заблуждение. Речь идет об СМС-рекламе тарифа Super Smart, следует из сообщения ФАС .

Как установила комиссия ФАС, в августе 2019 года телекоммуникационная компания распространяла СМС-сообщения следующего содержания: «Быть на связи с МГТС просто и выгодно! Новый тариф мобильной связи Super Smart: 40 Гб Интернета, 500 минут и 500 СМС всего за 350 рублей в месяц». Далее указывался номер телефона для получения более подробной информации.

Из текста рекламы следует, что абонентская плата на тарифе Super Smart составляет 350 рублей в месяц. При этом не было указано, что это цена актуальна только на время промоакции (до 1 декабря 2019 года), а также для второй или третьей сим-карты, приобретаемых в дополнение к действующей первой карте (при наличии ранее подключенного тарифа с промопериодом «ВО-Super Smart Промо»), а при невыполнении данных условий плата с 1 декабря повышается до 500 рублей в месяц.

«Условия о размере абонентской платы, в том числе что это цена промотарифа на определенный период, — это существенная информация, отсутствие которой может привести к обману ожиданий потребителей, потому что смысл рекламы искажается и вводит людей в заблуждение. Введение в заблуждение потребителей недопустимо согласно положениям закона «О рекламе», — комментирует заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова.

По факту несоблюдения требований закона «О рекламе» антимонопольная служба выдала МГТС как рекламодателю предписание о прекращении нарушения.



Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Оператору связи грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.