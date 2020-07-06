Сбербанк заключил соглашения об информационно-технологическом взаимодействии с государственными бюджетными учреждениями «Жилищник» ряда районов Москвы. В частности, жители района Новокосино первыми получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги безналичным и полностью бесконтактным способом непосредственно в ГБУ «Жилищник», не посещая дополнительно отделение банка или почту. Об этом сообщает пресс-служба Московского банка Сбербанка.

Любой посетитель учреждения при обращении с целью уточнения долга по услугам ЖКХ может сразу совершить оплату с использованием банковской карты или привязанного к ней гаджета. По желанию клиента долг может быть погашен полностью или частично.

В ближайшее время аналогичное платежное решение от Сбербанка будет реализовано в подразделениях ГБУ «Жилищник» еще нескольких районов столицы, включая Мещанский, Вешняки, Восточное Измайлово и Метрогородок. До конца года планируется развернуть данный проект во всех районах Москвы.



«Практически все москвичи хотя бы раз сталкивались с необходимостью срочно получить справку, выписку из домовой книги или другой документ, связанный с недвижимостью. И, как правило, для этого обязательно нужно сначала погасить любую, даже минимальную текущую задолженность за услуги ЖКХ. Раньше для этого приходилось искать отделение банка или стоять в очереди на почте. Теперь совершить необходимую оплату можно будет, не выходя из помещения ГБУ «Жилищник», с помощью цифрового терминала Сбербанка. При этом вся процедура проходит бесконтактно с соблюдением требований эпидемиологической безопасности», — комментирует вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.