Газэнергобанк вошел в пилотную группу банков по запуску нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей. Речь идет о пополнении счета пользователя с его счетов в других банках (формат me2me pull). «До сих пор через СБП можно было осуществлять переводы между счетами только по инициативе отправителя — банка, откуда переводятся деньги. Теперь это можно будет сделать по инициативе получателя — через приложение «ГЭБ Онлайн», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Новый сервис позволяет владельцу счетов в разных банках сосредоточить деньги в одном банке, например для оплаты кредита, открытия депозита. Перевод подразумевает, что человек отправляет деньги сам себе, а это, как подчеркивают в банке, делает невозможным риск проведения сомнительных операций.

На первом этапе сервис будет доступен для ограниченной группы клиентов Газэнергобанка, которые через СБП смогут переводить деньги по запросу между собственными счетами в разных банках — участниках пилотного проекта. Возможность использования нового сервиса всеми клиентами банка будет реализована позже. В будущем в сервисе можно будет проводить операции и со счетов других клиентов.

«Таким образом, оба банка, входящие в банковскую группу СКБ-Банка, — Газэнергобанк и СКБ-Банк в числе первых успешно провели пилотные переводы», — отмечается в релизе.



Центробанк 6 июля объявил о запуске нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей: сервис pull-переводов между счетами клиента позволит людям запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Ряд банков сообщили, что приступили к его тестированию.



Центробанк объявил о запуске нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей Сервис pull-переводов между счетами клиента может быть востребован, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине.

Банк «Русский Стандарт» провел первый me2me-перевод между счетами в разных банках через Систему быстрых платежей в режиме pull, который инициировал получатель средств. Трансакция прошла в тестовом режиме. Новый сервис в ближайшее время станет доступен всем клиентам банка, отмечается в его релизе.

«Воспользоваться новым сервисом переводов между своими счетами в разных банках по запросу через СБП просто. В мобильном банке RSB Mobile откроется новый пункт меню «Запрос платежа», где нужно будет выбрать счет для зачисления перевода, указать название банка — участника СБП, откуда поступят средства, ввести сумму. После подтверждения операции в обоих банках-участниках списание средств по запросу в другом банке произойдет автоматически», — указано в сообщении «Русского Стандарта».

Перевод через СБП проходит мгновенно. В банке подчеркивают, что все переводы физических лиц через СБП у него бесплатны.

На первом этапе клиенты «Русского Стандарта» через СБП смогут переводить деньги по запросу только между своими счетами в разных банках. На следующих этапах внедрения планируется реализовать возможность запрашивать c2c-перевод между счетами физических лиц.

О внедрении нового вида переводов в Системе быстрых платежей также сообщает «Тинькофф». Сервис me2me-переводов в pull-режиме позволит клиентам пополнять счета в Тинькофф Банке со своих счетов в других банках, а также совершать денежные переводы из «Тинькофф» на свои счета в другие банки.

«Клиенты «Тинькофф» смогут использовать сервис me2me pull для пополнения своего расчетного счета в «Тинькофф» или для внесения платежей по кредитной карте за счет средств с собственных счетов в других банках. Также сервис me2me pull будет актуален, если нужно собрать на одном счете определенную сумму, например для оплаты крупной покупки, — говорится в релизе. — Для перевода денег не нужно будет каждый раз открывать приложения разных банков: достаточно один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в «Тинькофф» в приложении банка, со счета которого делается перевод. После этого все последующие переводы из этого банка можно будет инициировать из мобильного приложения «Тинькофф», направив запрос на нужную сумму через меню счета».

Схожим образом работает сервис отправки денежных переводов из «Тинькофф»: клиенты смогут или подтверждать каждое списание денег со счета в «Тинькофф», направленное из приложения другого банка, или однократно предоставить разрешение на списание со счета в «Тинькофф» на свои счета в других банках.

Сейчас сервис me2me pull доступен ограниченному кругу клиентов «Тинькофф». Осенью доступ к сервису появится у всех клиентов экосистемы банка.



Кроме того, сервис переводов через СБП, инициированных получателем, — me2me pull — внедрил СКБ-Банк. «Например, сервис позволяет переводить прямо в приложении «СКБ Онлайн» средства из банка, где клиент получает доход, в СКБ-Банк, где размещен депозит или есть действующий кредит», — поясняется в релизе.

В дальнейшем появится возможность перевода средств, инициированного получателем, не только между своими счетами, но и со счетов других клиентов.

«Новая технология реализована в соответствии со всеми стандартами безопасности, а перевод me2me pull подразумевает, что человек отправляет деньги сам себе, что также исключает риск проведения сомнительных операций», — подчеркивают в СКБ-Банке.