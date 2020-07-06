В Системе быстрых платежей появится сервис pull-переводов между счетами клиента. Об этом сообщили в Центробанке, пояснив, что новый сервис позволит людям запрашивать средства для перевода с собственных счетов.
Сервис может быть востребован, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине. «Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках», — отмечается в релизе.
Состоялась первая pull-трансакция между счетами в двух банках — участниках СБП. С этого момента банки начнут настраивать свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам.
В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц.
Центробанк 6 июля объявил о запуске нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей: сервис pull-переводов между счетами клиента позволит людям запрашивать средства для перевода с собственных счетов.