В Системе быстрых платежей появится сервис pull-переводов между счетами клиента. Об этом сообщили в Центробанке, пояснив, что новый сервис позволит людям запрашивать средства для перевода с собственных счетов.

Сервис может быть востребован, если нужно, например, собрать на одном счете определенную сумму — для оплаты кредита, крупной покупки онлайн или в магазине. «Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках», — отмечается в релизе.

Состоялась первая pull-трансакция между счетами в двух банках — участниках СБП. С этого момента банки начнут настраивать свои системы, чтобы такие переводы стали доступны всем клиентам.



В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц.