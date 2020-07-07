Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса. Такие результаты ежеквартального исследования «Национальный индекс тревожностей» представили РИА Новости в коммуникационной компании «Крос».

Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.

«Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса», — говорится в исследовании.

В СМИ и социальных медиа этих регионов отмечается высокий уровень тревожности, связанный с угрозой потери работы и дохода, разорением предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, тема вызывает опасения и у жителей Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей.

Анализ сообщений в соцсетях выявил также опасения по поводу изменения образа жизни у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области. Краснодарский край и Республика Крым — в лидерах по тревожности в связи с сорванным в этом году отпуском.

Кемеровская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ наряду в Санкт-Петербургом и Москвой входят в пятерку регионов, жители которых обеспокоены темой «цифрового рабства» и штрафов за нарушение карантинных мер.

«Несмотря на количество сообщений вокруг пандемии коронавируса, граждан продолжают волновать экологические проблемы. В этом квартале данная тревожность связана с аварией в Норильске. Архангельская область и Красноярский край лидируют по количеству обсуждений данной тревожности в социальных медиа», — говорится в отчете.

Новосибирская, Курганская и Орловская области входят в число регионов с самой высокой тревожностью по поводу доступности качественной медицинской помощи. В СМИ и особенно социальных сетях выражалась обеспокоенность тем, как на практике устроена работа по выявлению и лечению COVID-19 и исполняются приказы Минздрава.

Также сообщается, что жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий эпидемии стали опасаться, что по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни, могут вернуться «лихие 90-е».



«Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с коронавирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан», — говорится в отчете.

