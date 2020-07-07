АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) и ОАО «Инфотекс Интернет Траст» запустили бесплатный сервис, с помощью которого физические лица могут создавать, использовать и хранить электронные подписи в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Выпустить подпись можно через мобильное приложение на смартфоне. Весь процесс происходит онлайн в несколько шагов и занимает не более десяти минут, при этом не надо приходить в офис удостоверяющего центра. Выпуск, использование и хранение подписи происходит в онлайн-режиме через сертифицированное мобильное приложение, что делает ее максимально надежной и удобной — она всегда под рукой и готова к использованию в любой момент, не нужны отдельные устройства, которые приходится постоянно носить с собой», — говорится в релизе.

Отмечается, что сервис «Деловой среды» выпускает самый надежный вид электронных подписей — усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она защищена средствами шифрования, сертифицированными Федеральной службой безопасности России, и имеет юридическую силу, аналогичную собственноручной подписи. Чтобы самостоятельно оформить подпись с помощью приложения, нужно быть старше 18 лет, иметь паспорт гражданина РФ и заграничный биометрический паспорт, смартфон с функцией NFC, с операционной системой Android 5+ или iOS 13+ (iPhone 7+), номера СНИЛС и ИНН, а также доступ в «Сбербанк Онлайн».



УКЭП подходит для подписания любых электронных документов для задач физических лиц. Например, с ее помощью можно подписать договор с работодателем, расписку о получении денежных средств, соглашение о неразглашении информации (NDA), заявление на отпуск или отгул, документы на поступление в вуз. После подписания документа пользователь получает ZIP-архив, внутри которого находится собственно подписанный документ и ключ проверки подписи. Этот архив можно скачать или отправить на e-mail, а подлинность подписи легко проверяется на сайте «Госуслуги».

«Деловая среда» ранее уже выводила на рынок продукт на базе этой технологии. В 2018 году компания запустила сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета», который позволяет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем удаленно, без визита в ФНС.