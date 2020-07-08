Производители электроники попросили правительство перенести сроки вступления норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV еще на полтора года — до 1 июля 2022-го, пишут «Известия» . Производители раскритиковали подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проект постановления правительства, в котором обозначены правила установки российского программного обеспечения на технически сложные товары. Это следует из письма президента ассоциации РАТЭК Александра Онищука главе правительства Михаилу Мишустину.

Согласно документу ФАС, с 1 января 2021 года производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV должны будут установить на свою продукцию российское ПО. В обращении к правительству в ассоциации уточнили, что на сегодняшний день постановление правительства, прописывающее детали этой нормы, не подписано, а перечень одобренных разработчиков российского ПО не опубликован. Производители не могут предпринимать какие-либо конкретные шаги для исполнения новых требований, подчеркнули в РАТЭК. Выделенного до 2021 года времени недостаточно для подготовки к серьезным изменениям производственных процессов. Продукция всех, кто не успел, может оказаться под запретом. В ассоциации предложили отложить дату вступления в силу регулирования в области предустановки российского ПО минимум до 1 июля 2022 года, а также вернуть проект постановления ФАС на доработку.

СМИ: требования к производителям по предустановке ПО будут смягчены Предустановка приложений в полном объеме может быть необязательна, достаточно размещения иконок.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал, что поправки в закон «О защите прав потребителей» вступают в силу с 1 января 2021 года, эта дата актуальна для всех типов устройств. Перенос сроков противоречит принятому закону, отметил он и подчеркнул, что проект постановления уже внесен в правительство.

По словам экспертов, пока ФАС не определила технический регламент установки российского ПО на продукцию, компании могут свободно выбирать те программы, которые сами считают нужными. Новая версия закона «О защите прав потребителей» дает производителям возможность делать неполную предустановку, располагать на экранах иконки, по которым можно скачать ПО.

Как отметили представители мобильных операторов, новые требования обязательной предустановки дополнительного ПО на все поставляемые в РФ устройства могут повлиять на исходные характеристики памяти самих устройств. Особенно это критично для устройств с небольшим объемом памяти в низкой ценовой категории. Решением могла бы стать не предустановка, а именно самостоятельный выбор необходимых программ покупателем из списка обязательных при первом включении аппарата. Также для вступления в силу постановления об обязательной предустановке отечественных приложений необходим переходный период, пояснили операторы.