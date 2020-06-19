Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила пойти на уступки в требованиях по предустановке отечественного софта, что потенциально позволит совместить их с работой закрытой экосистемы Apple, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Новый проект уточняет, что требования будут распространяться только на смартфоны, компьютеры, включая ноутбуки, и ТВ.

Программа, претендующая на включение в перечень для предустановки, должна иметь не менее 100 тыс. скачиваний или 100 тыс. уникальных пользователей в сутки, способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей и принадлежать зарегистрированной в России компании. Производителей смартфонов обяжут устанавливать 13 видов приложений. На ноутбуки и ПК придется ставить 12 категорий программ, за исключением голосового помощника, а на Smart TV — три категории.

Важным дополнением стало то, что предустановка приложений в полном объеме необязательна, достаточно размещения иконок, с помощью которых потребитель сможет сам загрузить программу, или диалогового окна при активации устройства. Эта мера — в первую очередь уступка американской Apple, уверен источник. По его словам, Apple остается последней крупной компанией, которая до сих пор не готова идти навстречу ФАС в вопросах предустановки российских приложений.

Минэкономразвития раскритиковало проект ФАС о предустановке российского софта на гаджеты Для продавцов существуют риски не реализовать продукцию, упаковка которых была вскрыта для предустановки ПО.

Такая мера позволила бы Apple, которая настаивает на закрытости своей системы, исполнить требования законодательства, считают аналитики. Но для американской компании в любом случае невыгодно идти навстречу российским властям, поскольку в случае уступки другие страны потребуют аналогичных действий, отметили эксперты.

У Ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров (РАТЭК) еще остаются вопросы к проекту, следует из ее письма премьер-министру Михаилу Мишустину. В соответствии с новым проектом ФАС будет поручено в течение двух месяцев после его подписания утвердить детали нового регулирования, только после этого начнется формирование перечня приложений, поэтому производители устройств смогут начать переговоры с российскими разработчиками не раньше февраля, полагают в РАТЭК. Там предлагают вернуть постановление на доработку и отложить срок его вступления в силу до 1 июля 2022 года.