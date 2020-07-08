Рабочая группа из представителей Минприроды, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономики, Минстроя, Минфина, Ростехнадзора, Росреестра и Росприроднадзора готовит законопроект, призванный обязать юридических лиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников. Причина — десятки миллиардов рублей, которые сейчас вынужден платить за нее бюджет, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на свои данные.



Проект закона должен был появиться 22 июня, но работа над ним продолжается, в частности обсуждается необходимость обязать собственников при перепродаже участков или банкротстве компаний проводить их экологический аудит. Тормозит работу над проектом подготовка его финансово-экономического обоснования: Минпромторгу, Минэнерго и властям субъектов РФ до конца июля 2020 года поручено провести инвентаризацию всех объектов негативного воздействия, принадлежащих компаниям-банкротам или близким к этому состоянию.

Число банкротств граждан выросло на 47% за полгода Высокие темпы роста личных банкротств сохранятся во второй половине года — и в итоге количество завершенных дел превысит показатели прошлого года в 1,8—2 раза.

По словам экспертов, корректным было бы не вводить новые сборы, а отрегулировать исполнение правил по рекультивации земель. Также действенным для решения этой проблемы был бы механизм саморегулирования при его совершенствовании.