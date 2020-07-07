Количество банкротств физлиц в первом полугодии 2020-го выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия» . Это следует из данных единого реестра «Федресурс». Также в июне количество российских граждан, объявленных банкротами, стало рекордным — 11,5 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. На такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно, пояснили в организации. Высокие темпы роста личных банкротств сохранятся во второй половине года, и в итоге количество завершенных дел превысит показатели прошлого года в 1,8—2 раза, прогнозируют там.

В разрезе регионов по увеличению несостоятельности в абсолютном выражении лидируют Москва — 2,5 тыс. (плюс 11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (плюс 18,9%) и 2 тыс. (плюс 63,4%) соответственно. Подавляющую часть процедур (94%) инициировали сами должники, оставшиеся — конкурсные кредиторы и налоговая. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019-м.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 апреля в стране насчитывалось 1,08 млн потенциальных банкротов — заемщиков с долгами от 500 тыс. рублей, которые не платят по обязательствам свыше 90 дней, пишет РБК . Банк России пока не оценивал эффект от новых мер поддержки российских заемщиков. Но, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, похожий механизм получения отсрочки по жилищному кредиту — ипотечные каникулы — помогает 76% заемщиков. Именно столько клиентов, обратившихся за льготой, возвращаются к прежнему графику платежей.

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению внесудебный порядок признания граждан банкротами Законопроект коснется граждан, долг которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие законопроекта о внесудебном банкротстве граждан, который был внесен в Госдуму еще в сентябре прошлого года. По новым правилам при долге в совокупности от 50 тыс. до 500 тыс. рублей физлицо может обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным, тогда как по действующим нормам это доступно для тех, у кого долг превышает полмиллиона рублей, а просрочка — 90 дней.

По мнению экспертов, процедура станет для должника более простой и бесплатной при нынешних расценках от 50 тыс. рублей и выше за подобные услуги. Также снизится нагрузка на суды. Срок признания гражданина несостоятельным составит всего полгода. В рамках предлагаемых поправок физлицо может воспользоваться правом на внесудебное банкротство раз в десять лет. Сейчас же гражданин может признать себя несостоятельным один раз в пять лет только после судебной процедуры, отметили эксперты.