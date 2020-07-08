В России при сохранении стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы роста потребительских цен в июле ожидаются на уровне 0,3—0,4% в месячном исчислении, что соответствует диапазону 3,3—3,4% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «Картина инфляции. Июнь 2020 года».



«В июле на годовые темпы инфляции будет оказывать влияние ежегодная индексация услуг ЖКХ. Вместе с тем совокупная индексация в целом за год сохранена на уровне 2019 года. По оперативным данным на 6 июля, рост потребительских цен оценивается на уровне 3,3% год к году», — говорится в материалах ведомства.

В июне текущего года, указывает МЭР, инфляция составила 3,2%, что соответствует прогнозному значению. «Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции», — сказано в сообщении.

Рост цен по отношению к предыдущему месяцу в июне 2020 года составил 0,22% после 0,27% в мае, с исключением сезонного фактора — 0,26% (0,17% в мае). Рост цен на продовольственные товары в июне оставался умеренным (0,2%, как и в мае). Благодаря поступлению на рынок нового урожая, а также стабильной динамике курса рубля второй месяц подряд наблюдается умеренное снижение цен на плодоовощную продукцию (0,34% в июне после 0,37% в мае).

Темп роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции сохранился на уровне прошлого месяца (0,2%). При этом цены на отдельные товары, которые росли повышенными темпами в марте – апреле (яйца, сахар), в июне снижались. Непродовольственная инфляция в июне несколько ускорилась (до 0,34% после 0,25% в мае, с исключением сезонного фактора — до 0,36% после 0,25% месяцем ранее). Умеренное ускорение роста цен в июне (с исключением сезонности) наблюдалось по основным потребительским товарам не первой необходимости, для которых ранее действовали ограничения в период самоизоляции, — одежда и обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары и др.

В условиях снятия ограничений на передвижение населения в большинстве регионов также возобновился рост цен на автомобильный бензин после двух месяцев отрицательной динамики. Рост цен на потребительские услуги в июне резко замедлился (до 0,1% после 0,5% в мае, с исключением сезонного фактора — 0,1% и 0,3% соответственно). В июне проявился сезонный рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги, при этом в условиях остаточных ограничений, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, он был менее выраженным, чем это характерно для начала туристического сезона. Кроме того, в июне снизились цены на услуги воздушного транспорта.

Монетарная инфляция (показатель, очищенный от волатильных компонентов) в июне продолжила снижаться, второй месяц подряд сохраняясь ниже целевого ориентира Банка России, достигнув отметки 2,9% после 4,8% и 5,6% в мае и апреле соответственно.