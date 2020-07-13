Страховой рынок в 2020 году при позитивном сценарии сократится на 7%, при негативном — на 20%, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Итоги апреля — мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность» .

«Страховой рынок показал свою зрелость и умение быстро адаптироваться в сложных и непредвиденных ситуациях. Результаты апреля и мая 2020 года, хотя и оказались хуже аналогичного периода 2019-го (рынок потерял почти 15% премии), демонстрируют, что для страхового рынка катастрофы не случилось и большинство страховщиков, похоже, успешно прошли проверку на прочность. Тем не менее отдаленные негативные последствия эпидемии для страхового рынка могут проявиться и позже в виде отложенных проблем, поэтому для полной уверенности в подобном выводе необходимо дождаться результатов полугодия и даже текущего года в целом», — отмечается в обзоре.



Лидеры падения: страхование от НС и болезней, страхование грузов и страхование автокаско. В результате полного прекращения туристического потока за границу, а также временной остановки работы офисов продаж застройщиков, что привело к уменьшению количества сделок по покупке жилья и объемов выдачи ипотеки, наибольшее падение премий наблюдалось по страхованию от несчастных случаев и болезней (-36,2% суммарно среди респондентов за май и апрель 2020 года относительно мая и апреля 2019-го).



Лучше рынка оказались ДМС и страхование прочего имущества юридических лиц. Падение сегментов страхования жизни (-15,7%) и страхования имущества граждан (-15,2%) совокупно за апрель и май 2020 года было на уровне рынка. При этом наибольшее сокращение премий по страхованию жизни пришлось на апрель 2020 года (-22,7% по сравнению с апрелем 2019-го), по страхованию имущества физических лиц — на май 2020 года (-25,3% относительно мая 2019-го).

В связи с завершением периода нерабочих дней и снятием большинства ограничительных мер на территории России «Эксперт РА» корректирует прогноз развития страхового рынка в 2020 году. В то же время агентство ожидает проявления отложенного эффекта от пандемии, что отразится на динамике рынка во втором полугодии текущего года и даже в 2021-м.

Кроме того, не исключается повторная волна заболеваемости коронавирусом. Согласно позитивному сценарию «Эксперт РА», в 2020 году страховой рынок сократится на 7%. В случае реализации негативного, предполагающего резкое повторное ухудшение эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года и последующее введение ограничительных мер, объем страховых премий снизится на 20%.