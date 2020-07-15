Альфа-Банк запустил голосовую биометрию в кол-центре для частных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь банк будет узнавать клиента при звонке в кол-центр, это быстрее, удобнее и безопаснее, чем проверка кодового слова. Оператор не спрашивает кодовое слово и не задает дополнительные вопросы, а получает подтверждение от биометрической системы», — говорится в релизе.



Чтобы начать пользоваться преимуществами голосовой биометрии, клиент должен подписать согласие на обработку биометрических данных. Это можно сделать как лично, в любом отделении банка, так и удаленно, через мобильное приложение.



«Внедрение голосовой биометрии в нашем кол-центре значительно усилит безопасность многих операций. Это особенно важно в период, когда большинство клиентов предпочитает получать все услуги дистанционно. Если клиент сдал у нас биометрический слепок, то даже компрометация кодового слова — а мошенники хорошо умеют выманивать у клиентов такую информацию — не поставит его деньги под угрозу», — отметила руководитель департамента дистанционной поддержки клиентов Альфа-Банка Ольга Асламова.