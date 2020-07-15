• Выплату по ОСАГО можно будет получить без посещения страховщика и осмотра автомобиля, процесс урегулирования убытков планируют полностью перевести в электронный формат. Также внесенный в Госдуму законопроект упростит страховщикам доступ к записям с дорожных камер. Так, авторы документа предлагают отказаться от бумажных носителей и дать потерпевшим в ДТП право предоставлять необходимые документы и информацию в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

• Мошенники в России обзванивают людей под видом банковских сотрудников и предлагают кредитные и дебетовые карты «на выгодных условиях» с целью выведать персональные данные для последующего хищения денег. Злоумышленники используют самые разнообразные приемы и уловки, пытаясь заманить людей мнимой выгодой, а тема кредитных карт, скорее всего, связана с разгаром сезона отпусков, считают эксперты.

• В России продолжается бум мошеннических рассылок и онлайн-объявлений, в ближайшее время предпосылок для изменения ситуации нет. Таковы данные отчета «Лаборатории Касперского». Особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.

• Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания. Это следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. В абсолютном выражении численность граждан России, трудоустроенных не в родных местах, уменьшилась впервые с 2014 года. Так, 20,2% работающего населения Подмосковья (каждый пятый занятый) трудились в другом субъекте Федерации, в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тыс. человек). Далее следуют Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали на работу за ее пределы, Чувашия с 13,8% занятых и Калмыкия с 12,9%, следует из данных Росстата. Численность занятого населения, работающего за пределами Московской области, в 2019 году сократилась на 81,6 тыс. человек по сравнению с 2018-м.

