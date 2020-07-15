Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, пишет РБК . Это следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. В абсолютном выражении численность граждан России, трудоустроенных не в родных местах, уменьшилась впервые с 2014 года. Так, 20,2% работающего населения Подмосковья (каждый пятый занятый) трудились в другом субъекте Федерации, в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тыс. человек). Далее следуют Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали на работу за ее пределы, Чувашия с 13,8% занятых и Калмыкия с 12,9%, следует из данных Росстата. Численность занятого населения, работающего за пределами Московской области, в 2019 году сократилась на 81,6 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.

Из числа внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за пределы своего региона, наибольшая часть — 644 тыс. человек (22%) — заняты в строительстве, 383 тыс. (13,1%) — в транспортировке и хранении, 302 тыс. (10,3%) — в торговле, 279 тыс. (9,5%) — в добыче полезных ископаемых, а 261 тыс. человек (8,9%) — в обрабатывающей промышленности. Среди населения, работающего за пределами своего региона, по сравнению с населением, работающим на территории региона проживания, выше доля граждан со средним образованием, средний возраст выезжающих составил в 2019 году 38,8 года (работающих на своей территории — 41,4 года), следует из данных Росстата. В среднем 46% выезжающих имеют стаж на последнем месте основной работы менее пяти лет, из них 11% — менее одного года.

Лидерами по притоку внутрироссийских мигрантов являются Москва (21,6% работающего населения прибыли из других регионов) и Тюменская область с автономными округами (18,8%). Выше среднероссийского уровня (4,1%) доля трудовых мигрантов в Якутии (8,6%), Магаданской области (8,5%), Санкт-Петербурге (7,5%) и Московской области (4,5%). Основной причиной миграции является разница в уровне зарплат, также в случае с Москвой и Санкт-Петербургом дополнительным фактором, стимулирующим маятниковую миграцию из соседних регионов, является разница в стоимости жилья.

Маятниковая миграция между Москвой и областью может ускориться, потому что столица будет восстанавливаться быстрее как богатейший город, указали эксперты. В целом усиление трудовой миграции между Москвой, Санкт-Петербургом и областями будет зависеть от темпов восстановления экономики после кризиса, а также от объемов жилищного строительства в прилегающих регионах.

Пандемический кризис и обвал цен на нефть приведут к ускорению внутрироссийской миграции в ближайшие два года: россияне будут стремиться в крупные экономические центры, из-за чего менее развитые регионы столкнутся с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития, ожидают аналитики агентства Moody's. Более чем в 75% регионов, где наблюдался миграционный отток населения в 2014—2017 годах, произошли снижение среднедушевых доходов и рост экономического неравенства, указали эксперты. Пострадавшие из-за пандемии трудовые мигранты будут согласны на ту зарплату, которая устроит прежде всего работодателя, тем самым произойдет замена более дорогостоящей рабочей силы внутри региона на более дешевую ввозную.