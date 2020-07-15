Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, пишет РБК. Это следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. В абсолютном выражении численность граждан России, трудоустроенных не в родных местах, уменьшилась впервые с 2014 года. Так, 20,2% работающего населения Подмосковья (каждый пятый занятый) трудились в другом субъекте Федерации, в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тыс. человек). Далее следуют Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали на работу за ее пределы, Чувашия с 13,8% занятых и Калмыкия с 12,9%, следует из данных Росстата. Численность занятого населения, работающего за пределами Московской области, в 2019 году сократилась на 81,6 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.
Из числа внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за пределы своего региона, наибольшая часть — 644 тыс. человек (22%) — заняты в строительстве, 383 тыс. (13,1%) — в транспортировке и хранении, 302 тыс. (10,3%) — в торговле, 279 тыс. (9,5%) — в добыче полезных ископаемых, а 261 тыс. человек (8,9%) — в обрабатывающей промышленности. Среди населения, работающего за пределами своего региона, по сравнению с населением, работающим на территории региона проживания, выше доля граждан со средним образованием, средний возраст выезжающих составил в 2019 году 38,8 года (работающих на своей территории — 41,4 года), следует из данных Росстата. В среднем 46% выезжающих имеют стаж на последнем месте основной работы менее пяти лет, из них 11% — менее одного года.
Лидерами по притоку внутрироссийских мигрантов являются Москва (21,6% работающего населения прибыли из других регионов) и Тюменская область с автономными округами (18,8%). Выше среднероссийского уровня (4,1%) доля трудовых мигрантов в Якутии (8,6%), Магаданской области (8,5%), Санкт-Петербурге (7,5%) и Московской области (4,5%). Основной причиной миграции является разница в уровне зарплат, также в случае с Москвой и Санкт-Петербургом дополнительным фактором, стимулирующим маятниковую миграцию из соседних регионов, является разница в стоимости жилья.
Это поможет минимизировать безработицу среди граждан страны.
Маятниковая миграция между Москвой и областью может ускориться, потому что столица будет восстанавливаться быстрее как богатейший город, указали эксперты. В целом усиление трудовой миграции между Москвой, Санкт-Петербургом и областями будет зависеть от темпов восстановления экономики после кризиса, а также от объемов жилищного строительства в прилегающих регионах.
Пандемический кризис и обвал цен на нефть приведут к ускорению внутрироссийской миграции в ближайшие два года: россияне будут стремиться в крупные экономические центры, из-за чего менее развитые регионы столкнутся с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития, ожидают аналитики агентства Moody's. Более чем в 75% регионов, где наблюдался миграционный отток населения в 2014—2017 годах, произошли снижение среднедушевых доходов и рост экономического неравенства, указали эксперты. Пострадавшие из-за пандемии трудовые мигранты будут согласны на ту зарплату, которая устроит прежде всего работодателя, тем самым произойдет замена более дорогостоящей рабочей силы внутри региона на более дешевую ввозную.
Президент отметил, что нехватка рабочих рук в стране может стать реальным ограничителем роста экономики.