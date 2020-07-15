Выплату по ОСАГО можно будет получить без посещения страховщика и осмотра автомобиля, процесс урегулирования убытков планируют полностью перевести в электронный формат, пишут «Известия» . Также внесенный в Госдуму законопроект упростит страховщикам доступ к записям с дорожных камер. Проект разработали глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, а также депутаты Алексей Изотов и Анатолий Выборный.

Так, авторы документа предлагают отказаться от бумажных носителей и дать потерпевшим в ДТП право предоставлять необходимые документы и информацию в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Вместо реального осмотра транспортного средства страховщиком допускается отправка страховой фото- и видеоматериалов при помощи мобильного приложения. При наличии у страховщика обоснованных сомнений в достоверности сведений, предоставленных потерпевшим, он имеет право затребовать подтверждение данной информации, то есть может потребовать предоставление подтверждающих документов на бумажных носителях.

ЦБ и Российским союзом автостраховщиков разработано мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить извещение о ДТП в электронном виде на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан. В РСА обещают, что с 1 ноября 2020 года «Помощник ОСАГО» будет работать на всей территории Российской Федерации. В пресс-службе ЦБ сообщили, что приложение будет дорабатываться: появится возможность подать заявление о возмещении убытка в электронной форме. Также проект нормативного акта позволит оформлять электронное извещение о ДТП юридическим лицам, а также в случаях наличия разногласий между участниками аварии.

По мнению экспертов, урегулирование убытков по ОСАГО полностью в удаленном формате может оказаться сложным в исполнении при крупных и серьезных ДТП. Водитель может не заметить какие-либо скрытые дефекты, полученные при ДТП, не подозревать о скрытых повреждениях и, соответственно, не зафиксировать их на фото для страховой. После первых высланных фотографий или видео эксперт страховой компании, рассчитывающий сумму возмещения, может запросить у потерпевшего предоставить дополнительные фотографии, конкретизирующие те или иные повреждения транспортного средства. Также переход к полному урегулированию убытков онлайн возможен только в случае полной оценки ущерба онлайн, что способно породить новую волну мошеннических схем.

Авторы законопроекта предусмотрели двухлетний переходный период для вступления предлагаемых изменений в силу, однако эксперты и игроки рынка считают, что этого может оказаться недостаточно. Слишком много неясного в процедуре урегулирования убытков онлайн.