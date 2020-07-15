Мошенники в России обзванивают людей под видом банковских сотрудников и предлагают кредитные и дебетовые карты «на выгодных условиях» с целью выведать персональные данные для последующего хищения денег, сообщает РИА Новости . Злоумышленники используют самые разнообразные приемы и уловки, пытаясь заманить людей мнимой выгодой, а тема кредитных карт, скорее всего, связана с разгаром сезона отпусков, считают эксперты.



Мошенник позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков и предложил завести кредитную или дебетовую карту на выгодных условиях. Затем он пытался выяснить у журналиста, карты каких банков у него есть, предлагал проверить паспортные данные, а также данные имеющихся кредитов.

«Нам известно о случаях, когда злоумышленники звонят от имени банка якобы с предложением оформить кредитную или дебетовую карту. Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора», — рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

С Головановым согласен руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Предлагая некий виртуальный «пряник» в виде карты на выгодных условиях, мошенник попутно пытается узнать максимум информации о человеке. Возможно, это была лишь часть многоступенчатой схемы: выудив базовую информацию, мошенник может передать эстафету коллеге, развил тему эксперт. «Скорее всего, тема банковских карт используется не случайно. Сейчас в разгаре сезон отпусков, многие люди хотят отдохнуть, обновить гардероб, заняться лечением, но при этом испытывают нехватку средств», — полагает Арсентьев.

В банке «Ренессанс Кредит» подтвердили, что предложение новых банковских услуг укладывается в стандартную работу банковских кол-центров, под которые и пытаются мимикрировать мошенники. «На старую легенду «У вас прошла подозрительная операция, вы ее совершали?» у людей уже выработался иммунитет, и многие клиенты просто отвечают: «Да, совершал», и на этом разговор заканчивается. Поэтому мошенники совершенствуют свои скрипты разговора и легенды», — пояснил исполнительный директор, начальник управления статанализа «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев.

По словам Голованова, легенда с дебетовыми и кредитными картами на данный момент не получила большого распространения. Директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков также указал, что практика обмануть клиентов, заинтересованных в оформлении банковского продукта, достаточно новая, и в настоящий момент банк не отметил ни одного случая такого мошенничества в отношении своих клиентов.

Таких случаев не фиксировали и в других опрошенных агентством банках. В МТС Банке при этом отметили, что клиенты не всегда сообщают кредитной организации о том, что подверглись атаке мошенников.

Банки уверяют, что постоянно призывают клиентов внимательно относиться к персональным данным и ни при каких обстоятельствах не сообщать их даже человеку, представившемуся сотрудником банка. В свою очередь замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рекомендует вежливо прервать разговор и самому перезвонить в банк, когда неизвестный предлагает свои финансовые услуги.