Русфинанс Банк сделал автокредиты на KIA доступнее: ставки снижены на 1% на всю линейку кредитных продуктов для клиентов корейского бренда, следует из релиза финучреждения.



Так, при условии страхования жизни и внесения первоначального взноса в размере 30% от стоимости автомобиля ставка для покупки KIA Rio составит 9,8%.

«Дополнительное преимущество можно получить при покупке в кредит таких моделей, как Optima, Stinger, K-900 и SUVs. В этом случае уровень ставок будет снижен еще на 0,5%», — прокомментировал директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

При покупке любых моделей KIA автолюбители могут также воспользоваться бесплатным сервисом Русфинанс Банка для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней.