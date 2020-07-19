В «ВТБ Онлайн» появилась возможность заказать справку об уплаченных процентах по ипотечному кредиту, документ нужен для получения имущественного налогового вычета. Раньше для этого клиентам необходимо было посещать офис банка, теперь весь процесс доступен онлайн и занимает всего пару минут, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы получить услугу, клиенту нужно перейти в раздел «Заказ справок» во вкладке «Прочее» в мобильном приложении и выбрать справку «Об уплаченных процентах». В интернет-банке услугу можно найти, нажав на профиль пользователя. Затем система предложит выбрать, по какому из кредитных продуктов нужно оформить документ. Далее клиент выбирает год, за который хочет получить справку, и указывает e-mail, куда она поступит. Таким образом, процесс получения справки займет минуту», — говорится в релизе.

Справка об уплаченных процентах нужна для получения налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке. При этом полученная через «ВТБ Онлайн» справка будет действительна в Федеральной налоговой службе: на ней есть печать и факсимиле ответственного сотрудника.



Если у клиента нет подтвержденной учетной записи на сайте ФНС, он сможет зайти туда с помощью портала «Госуслуги». В случае если пользователь еще не зарегистрирован на портале или не подтвердил там свою учетную запись, это можно сделать через «ВТБ Онлайн»: услуга доступна как в мобильном приложении, так и в интернет-банке.