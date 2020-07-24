Телематическая платформа «АвтоДата» по обработке больших автомобильных данных может обойтись государству в 3–5 млрд рублей за ближайшие три года, пишут «Известия» . Об этом рассказал источник, знакомый с ходом реализации проекта. На платформе соберут полную информацию об эксплуатации машин, что позволит создавать интеллектуальные транспортные системы в городах и различные сервисы для автомобилистов. Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать различные продукты, в том числе приложения для автомобилистов, городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний. Проект реализуется направлением НТИ «Автонет». Исполнителем работ по созданию платформы выступает НП «ГЛОНАСС».

Первые пилотные проекты в прошлом году были запущены в Самарской, Курской и Волгоградской областях. К проекту готовы присоединиться еще 15 регионов — Санкт-Петербург, Хабаровский, Красноярский и Ставропольский края, Воронежская, Московская, Новосибирская, Томская, Нижегородская, Белгородская, Астраханская, Пензенская, Калининградская области, а также республики Башкортостан и Чечня. Об этом говорится в презентации НП «ГЛОНАСС». Автомобилисты, предоставляющие данные системе, смогут пользоваться скидками на платные парковки, услуги страховых компаний, сетей АЗС, автосервисов, указано в презентации. Сейчас разрабатываются также требования к кибербезопасности системы.

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По словам источника, внедрение проекта в регионах в 2021–2023 годах может обойтись федеральному бюджету в 3–5 млрд рублей — в эту сумму входят расходы на оборудование, оплату труда подрядчиков на разработку платформы и программного обеспечения. Только проведение пилотов в новых регионах обойдется в 150–200 млн рублей. Источник финансирования пока не определен, работы будут проведены за счет федерального или региональных бюджетов. Окончательная сумма для реализации основной части проекта будет зависеть от количества регионов-участников.

Советник руководителя НТИ, вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко ранее говорил, что в 2020 году потребуется около 1,3 млрд рублей бюджетных средств на проект. Осенью прошлого года на него было выделено 325 млн рублей. На сегодняшний день сумма составляет 423 млн рублей, сообщили в Российской венчурной компании (РВК), через которую идет финансирование проекта. Решение о выделении дополнительных средств будет приниматься после окончания второго этапа, который завершится в сентябре 2020 года, добавили в компании.

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По словам экспертов, на данном этапе финансирование в 5 млрд рублей несколько избыточно, но конечные объемы будут зависеть от количества пилотных регионов и сроков внедрения. К недостаткам проекта можно отнести отсутствие конкурирующих решений и структур, что делает невозможной оценку эффективности расходования бюджетных средств. Также сбор данных всегда несет риски, связанные с доступом к личной информации, считают эксперты. Прямой вред может быть нанесен, если злоумышленники получат непосредственный доступ к системе с возможностью отслеживать действия в реальном времени или отправлять команды через телематическую систему. Косвенный вред может нанести использование доступа для анализа данных конкурентов. Эксперты считают, что борьба с утечками должна строиться на разграничении доступа к информации, чтобы каждый участник имел возможность получить только действительно необходимые ему данные.