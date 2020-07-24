Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Народного Банка (регистрационный номер 2249, г. Москва) и у банка «Невастройинвест» (регистрационный номер 1926, г. Санкт-Петербург), а также аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Центрально-Азиатский» (регистрационный номер 3037, г. Абакан) и «Ресурс-траст» (регистрационный номер 3122, г. Москва), говорится в пресс-релизе регулятора.



По данным ЦБ, Народный Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций. Кроме того, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Невастройинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Народный Банк и «Невастройинвест» — участники системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками банка «Невастройинвест» и Народного Банка не позднее 7 августа. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля.

Лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский» аннулированы по ходатайствам кредитных организаций. Из отчетов, представленных ЦБ, следует, что у обоих банков достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. В оба банка будут назначены ликвидаторы.

Банк «Центрально-Азиатский» является участником системы страхования вкладов, «Ресурс-траст» — нет. АСВ начнет расчеты с вкладчиками банка «Центрально-Азиатский» не позднее 7 августа. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля.