Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» (рег. № 1926, г. Санкт-Петербург), говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводила сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.

«Деятельность банка «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — отмечается в сообщении.

Банк «Невастройинвест» — участник системы страхования вкладов.