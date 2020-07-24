Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2020 и 2021 годы, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 году повышена до 38 долларов за баррель c 27 долларов, в 2021 году — с 35 до 40 долларов. Прогноз на 2022 год остался на прежнем уровне — 45 долларов за баррель.
По данным Минфина, средняя цена российской нефти Urals в июне оказалась в 1,4 раза ниже, чем год назад: 41,93 доллара против 61,93 доллара за баррель.
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.