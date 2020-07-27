Yota расширяет дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах: с 27 июля заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods.ru, сообщает пресс-служба оператора.

«Стоимость сим-карты Yota для смартфона составляет 250 рублей, при этом клиент получает тестовый пакет минут и гигабайт, а также пакет безлимитных СМС-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество Интернета и голосовой связи. Кроме того, после окончания тестового периода в случае привязки банковской карты клиент получит скидку на первые 30 дней связи 50%», — говорится в релизе.

У всех партнеров действует курьерская доставка, а также работают собственные пункты самовывоза.

Активировать сим-карту пользователь может самостоятельно через специальное приложение.



Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в федеральных интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд.ру», Tmall, а также на региональной торговой площадке KazanExpress.

