Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе. Об этом говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Голомолзина Анатолия Николаевича от должности заместителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в документе.

Голомолзин работал в антимонопольных органах с 1995 года, сообщается на сайте ведомства. В 2004 году он стал замглавы ФАС и занимал эту должность до настоящего момента. С 2014 года является председателем биржевого комитета, учрежденного ЦБ, ФАС и ФНС, с 2015 года возглавляет методический совет ФАС по тарифному регулированию.