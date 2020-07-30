Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за первое полугодие 2020 года составила 18,9 млн рублей. Такие данные по результатам деятельности приводятся в релизе, где уточняется, что показатели рассчитаны по внутренней методике кредитной организации.

«По итогам первого полугодия 2020 года банк «Кузнецкий», несмотря на пандемию и общие неблагоприятные экономические условия, не только сохранил свои позиции на рынке, но и показал рост по ряду ключевых направлений», — говорится в релизе.



Чистые комиссионные доходы банка за полугодие составили 90,6 млн рублей. Чистые процентные доходы за первые шесть месяцев текущего года достигли 148,2 млн рублей.

Активы банка на начало июля 2020 года составили 6,2 млрд рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 677 млн рублей.



С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более чем на 2,6 млрд рублей. Кредитный портфель банка с начала года увеличился на 10% и составил 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 7% и на 1 июля равнялся 3,1 млрд рублей, физических лиц — 1,1 млрд рублей (рост — 17% к аналогичной дате прошлого года).