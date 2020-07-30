Пик безналичных расчетов за товары и услуги в России пришелся на 4—10 мая 2020 года и достиг 57,3%, а в июне их доля снова стала снижаться. Об этом свидетельствует исследование на портале SberIndex.ru, проведенное лабораторией «СберДанные» совместно с IT-компанией «Платформа ОФД», говорится в сообщении Сбербанка. Обычно весной и летом россияне активнее используют наличные, но в этом году данные изменились из-за пандемии.

Доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг во II квартале выросла по сравнению с I кварталом и достигла 53,4%, что на 5,4 п. п. выше значения 2019-го.

Расплачиваться картами стали больше в сегменте «Магазины у дома», где доля безналичных платежей достигла 52,3%. В I квартале она составляла 46%, а год назад — 40%. На 12 п. п. доля выросла и в супермаркетах. Увеличился безналичный оборот в категории «Одежда», его доля составила 77,5%, а в апреле — 86,2%. Более 70% расходов на бытовую технику были оплачены по картам.

В Карелии, Мурманской области и Республике Коми доля покупок без использования наличных превысила 62%. Далее следуют Архангельская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ, Тюменская и Новгородская области. Здесь доля безналичных платежей колеблется между 58—60%. Санкт-Петербург и Ленинградская область впервые вошли в топ-10. Здесь по картам совершили 59% покупок. В Республике Хакасия прирост составил 10,3 п. п. по сравнению со II кварталом прошлого года.

Среди десяти самых «безналичных» городов на первых местах находятся Петрозаводск (64,4%), Сыктывкар (64,4%) и Северодвинск (64%). Далее следуют Апатиты, Березники, Мурманск, Архангельск, Тобольск, Северск, Якутск, Ухта и Великий Новгород (выше 60%). В лидерах по изменению доли безналичного торгового оборота Московская область оказалась представлена сразу четырьмя городами, но и в других регионах страны она выросла.