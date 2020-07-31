Возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года, пишет РБК. Решение о трехлетнем переходном периоде принято после обсуждений с бизнесом, сообщила пресс-служба Минфина. Там пояснили, что законопроект «обсуждался с привлечением предпринимательского сообщества для выработки оптимального механизма применения льготы как для государства, так и для бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки. По итогам дискуссии было принято компромиссное решение о переходном (до 31 декабря 2023 года) периоде для применения этой льготы и необходимости соблюдения определенных условий для ее получения». Поправки внесены на рассмотрение в правительство.

Сейчас можно применить ставку 0% на дивиденды иностранной компании, если фактические получатели средств — налоговые резиденты России. Для этого срок держания акций должен быть более года, портфель, по которому платятся дивиденды, — не менее 50%, плательщик должен быть нерезидентом в черном списке офшоров. По поручению президента ставки налогов на дивиденды и проценты в так называемые транзитные юрисдикции — Кипр, Люксембург и Мальту, через которые капитал переводится в офшоры, с 2021 года вырастут до максимума 15% и 20%. С теми, кто не согласится на повышение, Россия угрожает разорвать соглашения об избежании двойного налогообложения.

Согласно доработанной версии законопроекта, льгота сохранится до 2024 года для российских компаний и для иностранных, которые добровольно сменили налоговое резидентство на российское. Страна регистрации компании не должна входить в черный список офшоров. Дивиденды должны быть зачислены на счета, о которых уведомлены российские налоговые органы, в течение 180 дней с момента выплаты дивидендов.

По словам экспертов, опасения вызывает неопределенный статус Кипра, пока идут переговоры о ставках налогов на дивиденды и проценты в эту страну. Если Кипр попадет в черный список, пришедшие оттуда компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%. Изменение порядка налогообложения, пусть и с переходным периодом, может стать неприятным сюрпризом для иностранных компаний, которые ранее добровольно сменили налоговое резидентство на российское, отмечают эксперты.

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