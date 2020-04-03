Россия направила правительству Кипра письмо с предложением повысить налоговые ставки на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения, пишет РБК . Письмо подписал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Максимальная ставка при выплате дивидендов в пользу иностранных компаний составляет 15%, на проценты по займам — 20%. Снизить ставку по дивидендам до 10% или 5%, а по процентам — до нуля возможно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со страной, где зарегистрирована компания — получатель доходов.

У России около 100 таких соглашений с другими странами, за исключением популярных офшоров, таких как Британские Виргинские острова, Кайманы, Сейшелы, Бермуды, Гернси и Джерси. При выплате дивидендов в эти юрисдикции применяются максимальные ставки. Однако так называемые транзитные юрисдикции, например Кипр, Люксембург, Нидерланды, соглашения с которыми допускают низкие налоги, часто используются при регистрации компаний-пустышек для выплаты дивидендов с меньшими налогами, а уже после доходы переводятся в классические офшоры.

Путин поручил определить перечень офшоров для налога в 15% за вывод дивидендов Полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры будут направляться на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Как следует из проекта поправок к налоговому соглашению, Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам. Другим вероятным вариантом изменений было предложить Кипру дополнить соглашение положением об упрощенном ограничении льгот (S-LOB) — требование к получателю дохода соответствовать жестким критериям. Его содержит конвенция против злоупотреблений такими соглашениями (MLI). Она должна вступить в силу в России с 2021 года. В проекте изменений Минфин не прописал исключение для процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками, хотя ранее объявил, что на эти категории рост налога не распространится.

По мнению экспертов, если Кипр откажется подписывать протокол и Россия выйдет из соглашения, то льгота по облигациям в отношении выплат в пользу кипрских компаний применяться не будет. Что касается банковских кредитов, то отсутствие льготы для них приведет к применению 15% ставки налога в отношении процентных выплат.