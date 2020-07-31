🔹 Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Соответствующий документ готовят в Абсолют Банке. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях. Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные, получается, банки должны отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов.

🔹 Возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года. Решение о трехлетнем переходном периоде принято после обсуждений с бизнесом, сообщили в пресс-службе Минфина. Там пояснили, что законопроект «обсуждался с привлечением предпринимательского сообщества для выработки оптимального механизма применения льготы как для государства, так и для бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки».

🔹 Минкомсвязь потребовала от операторов связи сертифицировать у Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) системы биометрической идентификации, которые используются для дистанционной продажи виртуальных сим-карт (eSIM), пишут СМИ со ссылкой на источники. Также Минкомсвязь согласилась, что для идентификации при использовании eSIM будет достаточно простой электронной подписи при условии подтверждения сведений об абоненте с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС.

🔹 Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает внутренние переводы в России. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами. Операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации теперь не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Изменения не затронут международные переводы, а также случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

