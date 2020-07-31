Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекращает внутренние переводы в России. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами.

Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри РФ. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе «О национальной платежной системе», говорилось в сообщении компании.



Операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации теперь не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Изменения не затронут международные переводы, а также случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Как прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, сокращение функционала PayPal в России не означает «сгорания» электронных денег, сервис продолжает работать «в соответствии с российским законодательством и требования по защите прав потребителей продолжают действовать». По его словам, PayPal пришел в Россию в 2011 году благодаря появлению весьма благоприятного регулирования электронных денег. За девять лет ситуация поменялась, и из-за ужесточения законодательства международный игрок вынужден частично свернуть свою деятельность, отметил Достов.

СМИ: PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России Офис в Москве при этом будет сохранен.

По словам аналитика «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егора Дахтлера, отказ PayPal от переводов внутри России вряд ли скажется существенно на рынке переводов, пользователи перейдут к конкурентам. Судя по письму PayPal, направленному компанией в ЦБ, доля прибыли по внутрироссийским операциям составила всего 4%, поэтому для финансовых показателей компании это не создает существенных рисков, пояснил Дахтлер.