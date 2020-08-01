ПСБ в сотрудничестве с компанией «1С-Старт» запустил бесплатный онлайн-сервис по быстрому выставлению счетов, говорится в релизе финучреждения.

Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный счет в два клика.

«Сервис обладает уникальным для подобного продукта функционалом: QR-код с реквизитами для быстрого считывания в любом интернет-банке, автозаполнение реквизитов, автоматический расчет НДС, функция выбора причины отсутствия НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, возможности поставить графическую подпись и печать, а также быстро поделиться счетом с партнером и другое. Продуманный интерфейс сервиса позволяет с комфортом работать как на компьютере, так и на телефоне», — сказано в сообщении.