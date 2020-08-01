Компания «МТС» запустила конструктор документов для малого бизнеса на основе искусственного интеллекта, следует из релиза МТС.



«Решение позволяет создавать новые договоры на основе многовариантных шаблонов, подготовленных центром искусственного интеллекта МТС с привлечением юристов EY Law. Продукт разработан как самостоятельная часть робота-юриста и доступен на платформе инструментов для малого и среднего бизнеса «МТС Твой Бизнес». Конструктор документов дает клиентам возможность пользоваться библиотекой готовых шаблонов или создавать новые документы. Сервис позволяет сократить время на формирование любого типового документа и минимизирует вероятность ошибок в нем», — сказано в сообщении.

С помощью встроенного редактора пользователи могут самостоятельно настроить шаблоны для всей типовой документации. Конструктор документов включает в себя два варианта использования: «пользователь» и «юрист». Для создания нового документа в режиме «пользователь» требуется пройти три шага: выбрать шаблон, пройти анкету-опросник и заполнить ключевые поля.