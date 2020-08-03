Крымский РНКБ открывает первые цифровые офисы на полуострове, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин. В отделениях нового формата нет ни компьютеров, ни касс, а все операции проводятся через смартфоны самих клиентов.

Первые два офиса открылись в Симферополе и Севастополе. В таких отделениях сотрудники помогают клиентам и обучают их самостоятельно пользоваться финансовыми услугами с помощью мобильного приложения банка. Если у клиента нет смартфона, то сотрудники проводят нужные клиенту операции с помощью своих устройств.

«Получается, мы фактически трансформировались в обучающий центр с цифровыми дистанционными технологиями», — объяснил Якунин. Банк планирует использовать такой формат взаимодействия с клиентами во всех офисах: сотрудники будут обучать клиентов навыкам работы с интернет-банком и мобильным приложением.

Согласно данным РНКБ, сейчас около 95% всех платежей осуществляется дистанционно: через интернет-банк, мобильное приложение, банкоматы и терминалы самообслуживания. Лишь 5% операций приходится на офисы. В отделениях клиенты оплачивают услуги ЖКХ, налоги и штрафы, оформляют депозиты и берут кредиты.



По словам Якунина, мобильным приложением пользуются порядка 60% экономически активного населения Крыма. За первые пять дней работы цифровых отделений более 30% обратившихся клиентов подключили приложение на своем устройстве.