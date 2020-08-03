Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром, сообщает Минфин.

«Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации соглашения», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что в ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин пришел к заключению, что, по сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения. Принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами, российская сторона сформулировала варианты компромиссного решения данного вопроса и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы выйти на решение, но получила отказ, говорится в сообщении.

Минфин предложил Кипру убрать все льготы по налогу на дивиденды из России Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией и предложил ряд мер, в том числе экономического характера. В частности, он заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом (не менее 15%). С этой целью он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

За время действия Российско-Кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 — более 1,9 трлн рублей, отмечает Минфин.