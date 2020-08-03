Банк России установил официальные курсы валют на 4 августа.

Курс доллара повысился на 73,25 копейки, составив 74,1586 рубля (73,4261 рубля на 3 августа). Курс евро опустился на 6,36 копейки, до 87,2253 рубля (с 87,2889 рубля на 3 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,02 рубля (минус почти 40 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:05 мск стоил 86,89 рубля (минус 72 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,92 до 74,68 рубля за доллар и от 86,82 до 87,69 рубля за евро.