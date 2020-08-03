Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2020 года по МСФО составила 10 млрд рублей. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Чистая процентная маржа в первом полугодии равнялась 6,5% (6,4% в первом полугодии 2019-го). Показатель ROE для регулярного бизнеса (без учета единовременных доходов и расходов) в первом полугодии составил 16,8% (18,4% за аналогичный прошлогодний период), общая рентабельность собственного капитала — 13,2%.

«Снижение размера чистой прибыли и ROE по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом созданных резервов и расходов на хеджирование процентных ставок», — поясняется в сообщении Совкомбанка.

Активы банка за первое полугодие увеличились на 33% до 1,5 трлн рублей.

Портфель кредитов, выданных физическим лицам, достиг 285 млрд рублей, чистый процентный доход по розничному портфелю вырос на 37,5% и составил 28 млрд. Наибольший рост процентного дохода в первом полугодии показал портфель по карте рассрочки (плюс 133%). Карта «Халва» показала самый активный рост портфеля (плюс 11%, до 45 млрд рублей). «Несмотря на введенные в апреле — мае жесткие карантинные ограничения, также выросли портфели ипотеки (плюс 3,6%) и автокредитов (плюс 2%)», — добавляют в банке.

Корпоративный кредитный портфель в первом полугодии вырос на 32,2% до 254 млрд рублей, в том числе льготные кредиты в рамках правительственных программ поддержки бизнеса составили около 30 млрд рублей. Процентные доходы корпоративного блока повысились на 46,6% до 13,4 млрд рублей. Комиссионные доходы корпоративного блока увеличились на 14,6% до 4,5 млрд.

«Качество корпоративного кредитного портфеля остается на очень высоком уровне: объем проблемной задолженности третьей группы не превышает 1,8% от совокупного корпоративного портфеля, при этом покрытие проблемных кредитов составляет 175%», — подчеркивается в релизе.

Портфель текущих счетов и депозитов корпоративных клиентов за первое полугодие вырос на 25,1% и достиг 435 млрд рублей.

Капитал банка вырос за отчетный период на 14,4% и превысил 159 млрд рублей. Совкомбанк отмечает, что «с запасом выполняет нормативы по капиталу»: так, показатель Н1.0 равен 14,5%, значение Н1.1 составляет 10,5%. Запас по ликвидности вырос с 30,6% до 35,9%. Доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, выросла с 2,3% до 2,5%, при этом покрытие таких кредитов резервами составляет 167%. Объем реструктурированной задолженности в розничном портфеле — 2,4%, включая программу банка и государственную программу.



«Мы не ожидаем существенного роста активов во втором полугодии, при этом созданный в первом задел позволит банку реализовать задачи на 2020 год досрочно», — отметил, комментируя финрезультаты, совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.